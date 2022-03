Assicurazione RC auto: le truffe invadono il web, ecco i siti "trappola"

Quando si parla di assicurazione RC auto la probabilità di incappare nelle truffe online è piuttosto elevata. Queste si nascondono ovunque, ma soprattutto si mascherano da polizze assicurative e attaccano attraverso documenti e ricevute falsi. Ma quali sono i siti irregolari scovati dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)? Li vediamo subito insieme.

Assicurazione RC auto: gli accorgimenti per non essere truffati

La notizia è apparsa l’11 marzo 2022 ed ha messo in risalto ben 5 siti internet:

assicurazioni-fast.com;

iseassicurazionisrl.it;

primassicura.it;

rinnovarisparmiando.com;

santonastasebroker.it.

Ci raccomandiamo con voi per i riconoscimenti dei siti falsi, perché qualora doveste incappare in alcuni di questi, non basterà dire che si è stati vittima di un inganno e che non si era a conoscenza della frode. D’altronde si tratta di regole: chi non paga, va incontro a sanzioni.

I principali segnali di allarme, ricorda l’IVASS, sono:

Allo stesso modo, è bene ricordare che sul sito di un’impresa assicuratrice regolare devono esserci: