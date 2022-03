Nelle ultime settimane gli utenti di WhatsApp hanno scoperto una serie di importanti novità per la piattaforma di messaggistica istantanea. Gli sviluppatori hanno puntato proprio sugli upgrade per rendere il servizio di messaggistica ancora più popolare tra il grande pubblico.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

In ordine di tempo l’ultimo aggiornamento previsto dagli sviluppatori di WhatsApp è quello relativo alle foto. In tal senso, il gruppo della piattaforma di messaggistica ha scelto di seguire una via già lanciata da Instagram.

In scia a quanto previsto dal social network, anche su WhatsApp ora è prevista la funzione per l’invio delle immagini in “una sola visualizzazione”.

Con la presenza del nuovo aggiornamento gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di inviare a tutti i contatti della loro rubrica una serie di foto a scadenza. I mittenti, nell’inviare i file, potranno scegliere questa funzione; in maniera contestuale i destinatari alla ricezione della foto potranno aprire questa solo in una prima occasione. Successivamente alla prima visualizzazione, infatti, la foto sarà automaticamente eliminata dallo smartphone.

Questo aggiornamento di WhatsApp ha diverse finalità. In primo luogo gli sviluppatori hanno pensato a questa funzione per rendere la piattaforma di messaggistica sempre più accessibile. Al tempo stesso, grazie a tale upgrade, gli utenti potranno anche risparmiare spazio sulla memoria dello smartphone.

L’upgrade per gli utenti di WhatsApp è già disponibile sia sugli smartphone Android di nuova generazione che su iPhone di recente data. Il roll out è in fase di completamento per tutte le versioni dell’app.