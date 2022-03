Unieuro è assolutamente pazzesca, la nuova campagna promozionale è riuscita a scontare alcuni dei migliori dispositivi in circolazione, addirittura facendo un regalo incredibile agli utenti che vogliono accedere ai Samsung di ultima generazione, il Galaxy Tab A8 è completamente gratis.

Tutti gli acquisti, come sempre del resto, possono essere completati solamente da coloro che scelgono di recarsi personalmente in negozio, oppure di affidarsi al sito ufficiale, il quale comunque prevede la possibilità di spedire gratuitamente la merce presso il domicilio, nel caso in cui l’ordine avesse un valore superiore ai 49 euro.

Unieuro shock: quanti sconti sono attivi solo oggi

Correte subito in negozio da Unieuro per avere la certezza di risparmiare al massimo delle vostre possibilità, fino al 27 marzo, infatti, potrete accedere ad un prodotto completamente gratis, previo acquisto di un Galaxy S22 a 879 euro o di un Galaxy S21 FE a 679 euro. Dopo aver aggiunto al carrello uno dei suddetti prodotti, in cassa potrete ricevere a costo zero anche il Galaxy Tab A8, un tablet di ultima generazione, dalle prestazioni comunque abbastanza interessanti.

Sempre nel medesimo volantino, si trovano anche numerosi altri sconti interessanti, come gli 849 euro necessari per l’acquisto di un Realme GT 2 Pro da 256GB e 12GB di RAM, i 249 euro per il Realme GT Master Edition, ma anche i 429 euro per lo Xiaomi 11T, o i 299 euro per il Redmi Note 11S. Come avete potuto capire, le possibilità di acquisto sono davvero tantissime, collegatevi al sito ufficiale per scoprirle da vicino.