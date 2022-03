Una nuova truffa sta colpendo i clienti Unicredit tramite una campagna di phishing molto violenta. Ecco come funziona: arriva una mail all’indirizzo del cliente che sembra una comunicazione ufficiale inviata dalla banca, ma in realta’ si tratta di un falso creato al solo scopo di truffare le persone.

Bastera’ infatti cliccare su un qualsiasi link piazzato all’interno della mail per ritrovarsi all’interno di una pagina di login che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza del vostro dispositivo e rubare password e dati di accesso sensibili.

Per proteggersi, ricordiamo sempre che la banca non chiede mai credenziali tramite messaggi, e qualsiasi comunicazione inerente al conto bisognera’ sempre verificarla tramite gli operatori chiamando il numero verde o recandosi direttamente in banca per farsi spiegare cosa sta succedendo.

Novita’ per Unicredit

UniCredit potrebbe decidere di uscire dalla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina, ha affermato martedì l’amministratore delegato della banca italiana, poiché Credit Suisse ha rivelato che il 4% delle sue attività di gestione patrimoniale sono gestite per clienti russi.

Un elenco crescente di società finanziarie sta cercando di uscire dalla Russia, con Deutsche Bank, Goldman Sachs e JPMorgan Chase che stanno chiudendo gli affari lì. Altri sono sotto pressione da parte degli investitori per dettagliare la loro esposizione finanziaria alla Russia.

L’unità russa di UniCredit ha circa 8 miliardi di euro (8,8 miliardi di dollari) di prestiti, finanziati localmente da depositi.

La perdita nel rinunciare all’attività sarebbe al massimo di 1,9 miliardi di euro. L’esposizione transfrontaliera e in derivati, tuttavia, aggiunge al conto altri 5,5 miliardi di euro.

UniCredit è una delle banche europee più esposte alla Russia attualmente.