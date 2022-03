TIM si gioca le sue carte nel campo della telefonia mobile anche in questa stagione primaverile. Il provider italiano non vuole essere da meno a Iliad e agli altri operatori low cost. Tutti gli abbonati del gestore nazione potranno scegliere una serie di ricaricabili molto vantaggiose a prezzi da ribasso nelle prossime settimane.

I clienti di TIM potranno anche attivare la promozione Steel Pro. Gli utenti, in tale circostanza, avranno consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con 50 Giga per la connessione di rete. Previsto un costo extra di 6 ,99 euro ogni trenta giorni.

Tra le migliori offerte nei listini di TIM spicca senza ombra di dubbio la Gold Pro. I clienti che scelgono questa tariffa riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per gli utenti sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sia nella prima che nella seconda circostanza gli utenti si troveranno a pagare un prezzo di attivazione di 10 euro per l’attivazione della SIM. Le offerte low cost di TIM sono dedicate in via prioritaria agli abbonati che effettuano la probabilità da WindTre, Vodafone, Iliad e altri provider virtuali. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.

Per sottoscrivere una di queste iniziative gli utenti dovranno rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore. Ad oggi non è invece possibile l’attivazione online per questa promozione low cost.