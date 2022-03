Sky si prepara alla conclusione della stagione calcistica con una serie di grandi sorprese per i suoi abbonati. Anche in assenza della Serie A in esclusiva, il palinsesto della pay tv sarà particolarmente ricco di appuntamenti nelle settimane a venire, specialmente con le partite conclusive della Champions League e dell’Europa League.

Sky, i costi sono da ribasso e c’è anche questo servizio gratis

Gli abbonati che andranno a sottoscrivere un ticket con Sky potranno beneficiare dei listini Smart. A differenza delle scorse settimane, i prezzi della tv satellitare sono ora più bassi che mai.

Per quanto concerne il ticket legato allo sport, il pacchetto che comprende la Champions League e le coppe europee, il prezzo per gli utenti sarà di soli 16,90 euro. Il costo del pacchetto per il cinema sarà di soli 10,90 euro. Il prezzo del ticket base, quello per l’intrattenimento, sarà di 14,90 euro al mese. Gli abbonati che scelgono il calcio pagheranno invece solo 5 euro al mese.

Gli utenti che attivano un pacchetto con Sky avranno inoltre anche la garanzia del servizio Sky Go Plus a costo zero. Rispetto alle precedenti settimane, infatti, la tv satellitare ha deciso di eliminare in via definitiva il prezzo mensile pari a 5 euro.

Le nuove vantaggiose condizioni di Sky prevedono sempre le precedenti direttive per Sky Go Plus. Gli utenti avranno la possibilità di collegare sino a 4 dispositivi mobili diversi con la presenza della modalità offline. Gli utenti, sempre in base a quelli che sono i ticket previsti con il proprio abbonamento, potranno anche disporre della visione in contemporanea su due device.