I pannelli solari sono sempre più diffusi in Italia e sono oggi una tecnologia molto affidabile in grado di ridurre i costi energetici. Anche l’energia solare sta diventando sempre più disponibile, anche aziende come IKEA hanno iniziato a vendere pannelli solari in Italia. Vediamo come funzionano questi impianti fotovoltaici e quanto potresti risparmiare installando pannelli solari nella tua casa in Italia nel 2021.

Un impianto fotovoltaico è composto da pannelli che convertono l’energia della radiazione solare in energia elettrica, e questa elettricita’ può essere utilizzata per soddisfare il fabbisogno energetico di una normale abitazione. I pannelli solari di ultima generazione in Italia hanno raggiunto un altissimo livello di prestazioni e stabilità, e anche la manutenzione necessaria per garantire il massimo standard di funzionamento è minima.

In dettaglio, il funzionamento di un impianto solare può essere variato. L’energia elettrica prodotta dai pannelli può essere utilizzata immediatamente (autoconsumo) o può essere reimmessa in rete (cd scambio in loco, che dà diritto ad uno sconto sulla bolletta) altrimenti puo’ essere immagazzinata e utilizzata in un secondo momento in specifici sistemi di stoccaggio.

Quanto ti fa guadagnare un impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico da 3Kw (la normale potenza domestica in Italia) può costare dai 7.000 ai 10.000 euro, mentre i prezzi dei pannelli solari in Italia variano a seconda di diversi fattori. In questo caso, utilizzando l’opzione dell’autoconsumo, il risparmio che si otterrebbe sulle bollette di casa sarebbe fino al 90% e il tempo di ammortamento sarebbe di 5-7 anni. Nei casi più virtuosi, quelli con autoconsumo totale, la bolletta elettrica può arrivare anche a zero. Dopo il settimo anno di installazione, si dice che il ritorno finanziario medio annuo sia di circa il 12%.

Se l’impianto fotovoltaico è progettato per sfruttarne appieno le potenzialità (l’esposizione al sole è molto importante), genera un profitto medio annuo di 893 euro, garantendo un ritorno sull’investimento entro 7 anni. Il rendimento finanziario risultante in Italia è calcolato al 13,22%.