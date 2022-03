I clienti di banca Intesa SanPaolo vengono presi d’assalto da una nuova truffa che depenna tutto il saldo. Il metodo del phishing funziona eccome nonostante le incessanti raccomandazioni delle autorità preposte e degli esperti in sicurezza dell’istituto. Dispensare consigli e mettere in guardia non sembra essere sufficiente. Ecco cosa succede se non si rispettano alcune semplici regole.

Intesa Sanpaolo: conti azzerati da una mail e da un SMS

Il conto corrente che usiamo per fare rifornimento, ricevere lo stipendio ed acquistare online può essere svuotato dal phishing. Una email o un SMS potrebbero nascondere parecchie insidie in un periodo che ha visto ulteriori pericoli anche per Unicredit e BNL.

Sia chiaro che come per le altre banche Intesa non ha nulla a che vedere con la vicenda, riconducibile invece ad un gruppo di hacker particolarmente attivi nel reparto frodi. Le email contengono materiale contraffatto a partire dal link sospetto verso cui indirizzano.

Allarmato da informative scritte ad hoc il cliente è portato al click sul collegamento Internet che porta ad un questionario che ha lo scopo di racimolare le credenziali segrete. Numero di conto, CVV, scadenza, dati intestatario, IBAN e quant altro finiscono in mano di estranei. Tali dai vengono usati per accedere ai profili home banking e dirottare i soldi altrove.

La prima cosa da fare è ignorare il contenuto o la presunta promozione indicata nel testo della mail. Bisogna chiedere info alla banca ed alla Polizia Postale che saprà fornire info pertinenti al contenuto. In nessun caso gli impiegati possono contattare al fine di richiedere informazioni personali se non all’interno dell’apposita area protetta previa autenticazione tramite codice PIN o impronta biometrica tramite web browser o dispositivi mobili. Fate attenzione.