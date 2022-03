Iliad si è ritagliata un ruolo da grande protagonista nel corso di queste ultime settimane, grazie alle promozioni per la Fibra ottica e la telefonia fissa. Gli abbonati, in tal caso, potranno attivare l’offerta Iliad Box che prevede connessione internet illimitata sino a 4 Gbps.

A dispetto della telefonia fissa, i clienti che optano per la telefonia mobile avranno invece a loro disposizione la Giga 120. Su questo versante, gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto sarà di soli 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

Oltre alla promozione che prevede 120 Giga per navigare in internet, i clienti del gestore francese potranno anche contare su due opzioni aggiuntive, la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 prevede per tutti gli abbonati un ticket con consumi illimitati per le telefonate e gli SMS cui si aggiungono anche 80 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa ricaricabile sarà di 7,99 euro ogni trenta giorni. La promozione, che ha sostituito a listino la Giga 50, prevede anche un piccolo extra di 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Sempre in alternativa alla Giga 80, i clienti che decidono di attivare un piano con Iliad potranno anche beneficiare della promozione Giga 40. Gli abbonati, in tal caso, pagheranno un costo mensile di 6,99 euro. Il ticket per gli abbonati prevede chiamate ed SMS con 40 Giga per internet. Previsto anche un costo di attivazione di 10 euro al mese.