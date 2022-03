I prezzi che Expert ha effettivamente deciso di proporre al pubblico italiano, rappresentano sicuramente uno dei punti forti della corrente campagna promozionale, disponibile sull’intero territorio, oltre che naturalmente sul sito ufficiale.

Gli utenti possono approfittare dei medesimi sconti anche tramite l’e-commerce, a patto che comunque siano disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in questo caso da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo. I limiti terminano qui, poiché i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, sono no brand ed è anche possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, al superamento dei 199 euro di spesa.

Expert, che offerte assurde in questo volantino

Le occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire da Expert sono perlopiù legate alla fascia media della telefonia mobile, e vanno a toccare ad esempio lo Xiaomi 11 Lite, che già troviamo in promozione da Coop e Ipercoop. In questo caso, infatti, viene commercializzato a soli 349 euro, alle normali condizioni di vendita, garantendo ottime prestazioni, ad un prezzo più che abbordabile.

Sempre nel medesimo volantino, trovano anche posto modelli decisamente più economici, quali possono essere Wiko Y62 Plus, Vivo Y76, Realme 8i, Vivo Y33s o anche Samsung Galaxy A52, tutti prodotti che non costano più di 300 euro, e sono perfetti per riuscire a spendere poco godendo di grandi prestazioni generali. I dettagli dell’ottima campagna promozionale sono interamente raccolti sul sito ufficiale, in modo da conoscere sin da subito le varie offerte.