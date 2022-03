Un elenco di smartphone, e di prodotti generali, scontatissimi, è stato lanciato in questi giorni da Esselunga, mettendo effettivamente a disposizione del consumatore finale un risparmio che va ben oltre quanto ci saremmo mai aspettati di vedere nel periodo corrente.

Spendere poco con Esselunga è davvero molto semplice, data l’ampissima disponibilità della soluzione corrente sul territorio nazionale, ed anche la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, nel momento in cui ad esempio doveste voler pagare tramite il conto corrente, e l’ordine avesse un valore superiore ai soliti 199 euro (previa approvazione).

Esselunga: attenzione ai nuovi sconti assurdi, i prezzi sono shock

Il volantino Esselunga per una volta distoglie l’attenzione del pubblico dai soliti smartphone, per focalizzarsi sugli accessori e su un prodotto legato all’informatica. Quest’ultimo è un hard disk esterno da 2,5 pollici, stiamo parlando del Toshiba canvio Basics, nella variante da 1TB, acquistabile alla modica cifra di soli 39 euro. Il prodotto è un classico hard disk sata, con porta USB 3.0, compatibile con tutti i dispositivi in circolazione.

In aggiunta è possibile acquistare anche le Samsung Galaxy Buds Live, splendide cuffiette true wireless dalle prestazioni elevate, e dal prezzo complessivamente accettabile, in quanto in vendita a soli 95,40 euro (sono anch’esse compatibili con tutti i prodotti in commercio). Se volete approfondire la conoscenza della corrente campagna promozionale, allora dovete collegarvi subito a questo link, scoprendo da vicino quali sono i migliori prezzi in circolazione.