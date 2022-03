Conad: una famosa marca di confetture è stata contaminata, non toccatela!

Dopo la cioccolata, i gelati e moltissimi farmaci, sempre più prodotti si stanno rivelando pericolosi per la nostra salute. Nella maggior parte dei casi il problema è legato alla presenza di ossido di etilene, ma non stavolta. Difatti la minaccia non si nasconde nelle sostanze contenute, bensì in prodotti che risultano essere manomessi. Dove è accaduto? Nel supermercato Conad. Ecco tutti i dettagli sulla questione.

Conad: nuovo pericolo nascosto nelle marmellate Zuegg

Lo stesso supermercato Conad di Pozza di Fassa ha dichiarato: “Avviso a tutta la clientela: chiunque avesse acquistato marmellata a marchio Zuegg di qualsiasi gusto e grammatura nelle ultime 48 ore è pregato di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita per la sostituzione”.

Anche la magistratura sta valutando la situazione. “A seguito di una minaccia di manomissione dei nostri prodotti presso i punti vendita della distribuzione – spiega Zuegg in una nota – Zuegg ha immediatamente sporto denuncia alle autorità competenti, avendo come priorità la massima tutela dei consumatori. La stessa minaccia di manomissione è stata inviata alla catena di distribuzione gruppo Dao, e pertanto abbiamo chiesto di effettuare, in via precauzionale, il ritiro temporaneo dei nostri prodotti da tutti i punti vendita della catena”.

L’azienda poi conclude: “Zuegg ribadisce che l’eventuale manomissione dei propri prodotti non è riconducibile in nessun modo alle fasi di produzione e distribuzione gestite dall’azienda, né a specifici lotti di produzione. In questa situazione il marchio è una delle parti lese e sta agendo secondo le indicazioni delle autorità per la massima tutela del consumatore. Per ogni informazione, è arrivo per i consumatori il numero verde 800-552970”