Amazon ha deciso di regalare un bonus da 5 euro per tutti gli utenti che si iscriveranno e parteciperanno al concorso entro il 31 marzo 2022.

Come si fa per ottenere l’accesso alla promozione? Dovresti aver ricevuto tramite mail o SMS un messaggio informativo che riepiloga le condizioni della promo. Bastera’ acquistare un qualsiasi prodotto da 15 euro per ricevere il bonus, che sara’ accreditato ai primi 10000 utenti che ne faranno richiesta.

La storia di Amazon

Nel 1994, Jeff Bezos ha avviato Amazon.com come negozio online di libri. Negli anni successivi, l’azienda si espanse per includere video, musica e giochi; oggi, Amazon, è un mercato globale che contiene praticamente ogni categoria di beni esistente. La prima IPO è stata offerta nel 1997 a 18 dollari per azione; ad oggi, il prezzo di chiusura più alto delle azioni Amazon è stato di 3.531,45 dollari il 2 settembre 2020 (Nasdaq).

A settembre 2017, Amazon ha annunciato una richiesta di proposte per una nuova sede della seconda sede. Centinaia di città in tutto il Nord America hanno presentato offerte e creato campagne promozionali da prendere in considerazione, tutte in lizza per l’opportunità di portare nuovi posti di lavoro e crescita economica ai loro comuni in cambio di considerevoli crediti d’imposta. Una rosa di 20 finalisti è stata pubblicata nel gennaio 2018 e Amazon ha annunciato che avrebbe diviso il sito HQ2 tra Crystal City, VA e New York City, NY.

Tuttavia, nel febbraio 2019, i piani di New York sono stati annullati in risposta alla forte opposizione di funzionari statali e locali. Il Crystal City HQ2 dovrebbe essere completato nel 2025 e un Centro operativo di eccellenza separato a Nashville, TN, dovrebbe essere completato nel 2021.