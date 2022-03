WhatsApp: tre funzionalità shock da avere subito e gratis per poco tempo

Esistono delle applicazioni di terze parti che concedono agli utenti la possibilità di avere delle funzionalità extra su WhatsApp. Si tratta di contenuti totalmente gratuiti e legali al 100%.

WhatsApp: queste sono le tre funzioni di cui molti utenti ignorano l’esistenza da anni

Oltre alle tante funzionalità di cui gode WhatsApp, ce ne sono tre davvero interessanti attivabili solo con alcune applicazioni di terze parti.

La prima in assoluto è quella che in tanti desiderano non appena vengono a conoscenza della sua utilità. Si tratta di Whats Tracker, applicazione molto famoso perché permette di spiegare le persone anche se non all’interno delle loro conversazioni private. Questo permetterà di scegliere uno o più persone da seguire durante la giornata, conoscendo ogni orario di entrata o di uscita dall’applicazione direttamente con una notifica istantanea. Sarà possibile ottenere a fine giornata anche un report completo.

La seconda applicazione permette invece a tutti di riuscire a passare in osservati utilizzando WhatsApp. In realtà l’applicazione primaria non verrà utilizzata, ma verrà usata Unseen, applicazione di terze parti che intercetterà tutti i messaggi in arrivo proprio su WhatsApp per permettervi di leggerli al di fuori. Questo comporterà che sarete a conoscenza di qualsiasi messaggio senza aprire la chat, in modo da non avere la problematica di registrare il vostro ultimo accesso o magari di mostrarvi online.

Infine ecco anche una semplice applicazione utile per recuperare i messaggi che trovate eliminati al vostro accesso in chat. Si tratta di WAMR, applicazione che intercetta tutti i messaggi in arrivo registrando il contenuto delle notifiche.