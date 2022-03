WhatsApp Web si trasforma e diventa più sicuro con Code Verify, un’estensione che aggiunge un nuovo passaggio di sicurezza per verificare l’autenticità del software in uso.

Per chi non lo sapesse, la nota app di messaggistica non è disponibile solo su Android, iPhone e gli OS dedicati agli smartphone, ma ha anche client per Windows e MacOS per messaggiare anche da pc e tablet.

Di questa novità si parlava da un po’, insieme all’imminente implementazione della verifica in due passaggi: due step importanti per garantire privacy agli utenti anche nell’uso del client web/desktop.

Ma in cosa consiste Code Verify? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo aggiornamento di WhatsApp.

WhatsApp Web e Desktop più sicuro con Code Verify

La nuova estensione di WhatsApp permetterà di controllare direttamente se la propria connessione ai server è sicura o se sia stata in qualche modo intercettata – e quindi manomessa. Nello specifico, il software rileva automaticamente se il codice della versione WhatsApp Web in uso sia autentico o sia stato alterato da malware o altri tipi di attacchi. E non può che essere un’ottima notizia, considerando quanto sia facile ormai cadere nella trappola di hacker o impostori che ricreano interfacce del tutto simili alle app più comuni, al solo fine di rubare identità, dati e password agli utenti.

Per quanto criticato circa alcune scelte sulla privacy in passato, ora Zuckerberg sta dimostrando di voler fare sul serio estendendo i protocolli di sicurezza in uso sulla versione mobile – nota al pubblico più ampio – anche alla versione Web/Desktop. Software che recentemente ha ricevuto un altro importante aggiornamento: ora è possibile utilizzare WhatsApp Web o Desktop anche senza che il telefono su cui è installata primariamente l’app sia connesso a internet.