WhatsApp resta la piattaforma più in voga per hacker e malintenzionati della rete anche in questa prima parte del 2022. Nonostante in Italia, il Green Pass – sia nella sua versione base che nella sua versione rafforzata – abbia i giorni contanti, sulla chat si ricorrono ancora i messaggi fasulli in cui la certificazione verde è offerta a pagamento.

WhatsApp, le fake news con i Green Pass in vendita a 100 euro

Le fake news di WhatsApp guardano con interesse ad una platea ben precisa: i cittadini over 50 che sono ancora scettici nei confronti del vaccino. Almeno sino a maggio, infatti, costoro dovranno esibire i Green Pass rafforzati sul luogo del lavoro.

Le truffe di WhatsApp propongono a questa platea di possibili interessati la certificazione verde al costo di 100 euro. Ovviamente non c’è nulla di vero dietro la messa in vendita dei Green Pass. Dietro questi messaggi si nascondono infatti i cybercriminali della rete, intenzionati ad estorcere denaro ai lettori.

Tutti coloro che cadono vittima di questi messaggi rischiano davvero grosso. Oltre al possibile spreco di denaro, infatti, i malintenzionati cercano di irretire i lettori anche spingendo loro a condividere i principali dati riservati. Attraverso tal genere di comunicazione, inoltre, gli utenti si potrebbero ritrovare anche attivati alcuni costosi servizi a pagamento sui piani tariffari TIM, Vodafone e WindTre.

Almeno sino al 1 maggio, quando il Green Pass sarà accantonato in Italia, tutte le informazioni dovranno essere richieste esclusivamente alle autorità sanitarie nazionali o locali. In caso di messaggi sospetti su WhatsApp è necessario segnalare il tutto ai tecnici della chat.