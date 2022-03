L’invio accidentale di un messaggio alla persona sbagliata può essere mortificante e l’introduzione della funzione “elimina messaggio” su WhatsApp è stata una vera svolta.

Ma sapevi che i messaggi eliminati possono essere recuperati utilizzando un trucco poco noto che coinvolge la cronologia delle notifiche dell’app?

Come riporta il Daily Star, e’ stato condiviso un video che spiega esattamente come visualizzare i messaggi eliminati sul tuo dispositivo Android, ed è pericolosamente facile.

Il tutorial spiega che se sei su un dispositivo Android, è semplice come aprire l’app Impostazioni sul tuo telefono. Quindi, cerca “cronologia notifiche” e attivala.

Ciò significa che quando ricevi un messaggio che viene eliminato in seguito, sarai comunque in grado di visualizzarlo attraverso la cronologia delle notifiche.

Puoi farlo aprendo nuovamente l’app delle impostazioni, andando alla cronologia delle notifiche e toccando “recentemente ignorate” ogni volta che vuoi vedere cosa è scomparso.

Purtroppo, il trucco non funziona su iPhone in quanto non ha una funzione di registro delle notifiche, ma questo potrebbe cambiare in futuro.

Una funzione che ritornera’ molto utile

L’eliminazione dei messaggi ti consente di rimuovere determinati messaggi dalle chat individuali o di gruppo dopo che li hai inviati. Tocca e tieni premuto un messaggio, quindi premi Elimina.

In questo modo il messaggio eliminato verrà sostituito con una notifica che dice “Questo messaggio è stato eliminato”.

Hai solo sette minuti per rimuovere un messaggio dopo averlo inviato, quindi assicurati di farlo rapidamente.

Nel frattempo, il numero di truffe WhatsApp è aumentato del 2.000% solo nell’ultimo anno, secondo una ricerca di Lloyds Bank.

I truffatori si rivolgono sempre più all’app di messaggistica istantanea nei tentativo di truffare le persone.

Durante la pandemia tra il 2020 e il 2021, il numero totale è aumentato di venti volte, mostra l’analisi.