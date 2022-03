Il risparmio ha raggiunto livelli inimmaginabili da Unieuro, grazie ad una campagna promozionale con la quale risulta essere molto più semplice del previsto, pensare di risparmiare su ogni singolo acquisto effettuato, anche nel momento in cui ci si volesse buttare a capofitto sulla tecnologia generale.

Il volantino che potete trovare elencato direttamente nel nostro articolo, è attualmente disponibile anche sul sito ufficiale, in questo modo gli acquisti sono tranquillamente effettuabili dal divano di casa propria, con consegna gratuita della merce presso il domicilio, solo nel momento in cui la spesa dovesse essere immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro shock: solo oggi tantissimi smartphone in offerta

Con Unieuro non si scherza assolutamente, anche la sua ultima campagna promozionale è meravigliosa, i prezzi sono decisamente più bassi del normale e riescono a ridurre di molto la spesa finale dell’utente stesso. I migliori modelli in vendita rientrano tra la fascia media della telefonia mobile, con soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 9C, Redmi Note 11S, Galaxy A22 e Galaxy A52s, Motorola edge 30 Lite, o Xiaomi 11T.

Il meglio però arriva alla fine, in questo periodo è infatti disponibile una soluzione da far strabuzzare gli occhi anche ai più esigenti, in quanto è possibile acquistare Samsung Galaxy S21 (o S22) + Galaxy Tab A8, pagandoli complessivamente soli 679 (o 879) euro. Una promozione unica da cogliere assolutamente subito al volo. Per ogni altra offerta in merito al volantino di Unieuro, consigliamo caldamente l’apertura delle pagine che trovate sul sito.