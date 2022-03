Unicredit: messaggio terribile, conto bloccato col rischio di perdere soldi

Succede ancora una volta agli utenti Unicredit: un nuovo messaggio molto difficile da decifrare sarebbe arrivato a mettere in pericolo le finanze di diversi clienti.

Questo fingerebbe di arrivare dalla banca ma in realtà si tratta solo di una truffa pronta ad ottenere le vostre credenziali per l’accesso al conto.

Unicredit: torna la truffa che sembra essere un messaggio da parte della banca, non è così

Sono diversi giorni che gli utenti si lamentano di questo messaggio, il quale sembrerebbe arrivare da Unicredit. L’obiettivo in realtà è quello di rubare i vostri soldi dai conti, il tutto ad opera di alcuni truffatori.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT