Leale, corretta, protetta. Sono tutti termini che possiamo attribuire alla gestione Unicredit che non ha mai perso un colpo verso i suoi clienti. Lo stesso non si può dire di questi ultimi che al di là delle contromisure messe in atto dalle banche cadono nella rete della truffa scatenando le peggiori azioni da parte degli hacker.

Il fenomeno del phishing è ancora in attivo per i clienti e si diffonde mezzo mail ed SMS fraudolenti difficilmente riconoscibili. Non ne facciamo una colpa ai malaugurati clienti ma la leggerezza di un click di troppo si paga con un conto svuotato difficile da risanare. Dobbiamo evitare il peggio in questo modo.

Conto Unicredit vuoto dopo attacco hacker da phishing

La Polizia Postale riceve giornalmente email e chiamate di clienti Unicredit disperati di fronte all’azzeramento del proprio conto in banca. Un link sospetto è stato interrogato da tante persone senza sapere che si trattava di una frode.

Accedendo al sito web cui i collegamenti Internet puntano si finisce su un sito copiato simile a quello ufficiale di Unicredit ma del tutto estraneo all’esecutivo della banca. I dati ivi inseriti finiscono in mani sbagliate. Mani che arraffano tutto ciò che è stato depositato negli anni con duro lavoro e sacrifici. Si perdono tutti i soldi nel giro di pochi minuti con i ladri che scappano senza lasciare traccia.

Non c’è garanzia che il denaro perso si possa recuperare in quanto l’errore non dipende dalla banca. Motivo, questo, per cui è sempre bene informarsi prima di procedere con qualsiasi azione volontaria personale. Non cliccate nulla e chiamate la banca per ulteriori informazioni. Essa non richiede mai credenziali via email ma sempre nell’area protetta della home banking. Fate attenzione ed usate la diffidenza come prima arma contro i criminali.