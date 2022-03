Il 2022 è l’anno dei grandi aumenti sui costi della quotidianità. Nel corso di queste settimane gli italiani si son trovati a pagare prezzi extra per le bollette delle forniture energetiche, per i carburanti ed anche per le materie prime. Anche sul fronte della telefonia, sono previsti alcuni rincari. Ad esempio, TIM da qualche settimane ha modificato i suoi listini.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

In linea con le precedenti occasioni, anche in questa specifica circostanza, gli aumenti di prezzo previsti in casa TIM riguardano le ricaricabili low cost dedicate alla portabilità del proprio numero. Del dettaglio, i clienti del gestore italiani si troveranno a pagare qualcosa in più per le seguenti tariffe: TIM Supreme, Five IperGo e Iron.

La spesa extra prevista per alcuni abbonati sarà di 2 euro al mese. Per garantire a tutti gli abbonati interessati dal rincaro una sorta di compensazione, TIM aggiungerà una dote di 20 Giga per navigare in rete. La quota per la connessione internet sarà applicata in automatico sui profili tariffari dei clienti interessati. Non sarà quindi necessaria alcuna richiesta di attivazione da parte dell’utente.

Le rimodulazioni di TIM sono previste esclusivamente per tutti coloro che hanno già una SIM attiva. Per tutti i nuovi clienti che andranno ad attivare una SIM nelle prossime settimane è invece prevista una garanzia. TIM assicura a costoro costi bloccati per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi dall’attivazione della linea non saranno quindi previste rimodulazioni sui costi e sulle soglie di consumo.