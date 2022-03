Ogni mese le varie piattaforme di contenuti multimediali si arricchiscono di nuovi film e serie TV. Tra le varie aziende, spicca senz’altro il colosso Sky, il quale si sta preparando per il prossimo mese. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emersi quelli che dovrebbero essere i nuovi titoli in uscita ad aprile 2022.

Sky si appresta ad aggiornare il suo catalogo: ecco i titoli in uscita ad aprile

Il prossimo mese sarà ricco di novità in casa Sky. Come già accennato, nel corso delle ultime ore sono emersi i presunti titoli in uscita per aprile 2022. Tra questi, c’è ad esempio la nota serie tv Diavoli e c’è anche il secondo capitolo Venom – La furia di Carnage. Ecco qui di seguito i titoli in uscita.

1 aprile: SUPERINTELLIGENCE

2 aprile: IL MIO VICINO E’ UN PIRATA

3 aprile: FREAKY

4 aprile: FREAKS OUT

5 aprile: LA PRIMA VACANZA NON SI SCORDA MAI

6 aprile: COSMOBALL

7 aprile: IL SACRO MALE

8 aprile: OCCUPATION: RAINFALL

10 aprile: IL BAMBINO NASCOSTO

11 aprile: BABY BOSS 2 – AFFARI DI FAMIGLIA

12 aprile: IL MATERIALE EMOTIVO

14 aprile: IL COLLEZIONISTA DI CARTE

16 aprile: VENOM – LA FURIA DI CARNAGE

18 aprile: LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 – LE ORIGINI

19 aprile: GRETA

20 aprile: IO RIMANGO QUI

21 aprile: IL CASO PERCY

22 aprile: DIAVOLI, Seconda stagione, Episodi 1 e 2

23 aprile: 100% LUPO

25 aprile: THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA

26 aprile: TED BUNDY – CONFESSIONI DI UN SERIAL KILLER

27 aprile: UNA SQUADRA DI 12 ORFANI

28 aprile: NOWHERE SPECIAL – UNA STORIA D’AMORE

29 aprile: DIAVOLI, Seconda stagione, Episodi 3 e 4

30 aprile: MAGIC KIDS – L’ECLISSI SOLARE

Vi ricordiamo comunque che questo elenco non è definitivo ma potrebbe subire alcune variazioni.