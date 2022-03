Proprio lo scorso 17 marzo 2022 il colosso sud coreano Samsung ha annunciato al mondo i nuovi Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G. Si tratta di due nuovi smartphone della serie Galaxy A.

Il Galaxy A53 può essere ordinato già ora, mentre Galaxy A33 5G sarà disponibile, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, dalle prime settimane di aprile 2022. Scopriamo insieme le schede tecniche di entrambi.

Samsung presenta Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G

I dispositivi sono entrambi dotati di un processore Exynos 1280 Octa Core Dual Core 2.4 GHz e Hexa Core 2.0 GHz ed entrambi gli smartphone annunciati quest’oggi prevedono compatibilità con le reti 5G. Il sistema operativo è Android 12, in entrambi i casi accompagnato dall’interfaccia One UI. A questo proposito, si specifica che Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G supportano fino a quattro generazioni di aggiornamenti, oltre ovviamente che a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il nuovo Samsung Galaxy A53 5G, preordinabile dal 17 al 31 Marzo 2022 con gli auricolari Galaxy Buds Live in omaggio, viene proposto in due versioni con tagli di memoria differenti. Il modello base è accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna e costa 469.90 euro. La versione da 8/256 GB è disponibile solo sullo shop ufficiale di Samsung ed ha un costo di 529.90 euro. Il display è un Infinity-O Super AMOLED da 6.5 pollici e dispone di quattro fotocamere sulla parte posteriore con la principale da 64 megapixel.

Per quanto concerne il Samsung Galaxy A33 5G, ancora non disponibile per il preordine, in questo caso il prezzo proposto al pubblico sarà pari a 389,90 euro. A differenza del Galaxy A53 5G, questo smartphone è stato annunciato in una singola versione, composta da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Riguardo alle specifiche tecniche, si menziona innanzitutto il display Infinity-U Super AMOLED con risoluzione Full HD+, una dimensione di 6,4 pollici e un refresh rate di 90Hz. Anche per quest’altro device sono previste quattro fotocamere posteriori, ma in questo si tratta di una lente principale da 48MP. Visitate il sito ufficiale di Samsung per scoprire tutti gli altri dettagli.