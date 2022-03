Dalla Russia arriva una pesantissima accuso contro il gigante di Montain View, più precisamente contro YouTube accusata di fare terrorismo!

L’accusa dei media Roskomnadzor contro YouTube

Continua la battaglia Russa che non si svolge solo sul teatro di guerra Ucraino, ma si compone di ideologie, contrasti e lotta all’informazione.

Recentemente sono stati banditi, su tutto il territorio, i social come Facebook e Instagram accusati secondo il Cremlino di fare disinformazione e discriminare i media Russia. Anche TikTok sulla stessa scia, seppur tuttavia qui la decisione è giunta dall’azienda e non dal governo russo, a causa della legge che condanna fino a 15 anni di carcere per la diffusione di fake News.

Il governo di Mosca controlla attentamente le attività in rete, sui social e siti di grande affluenza. Questa volta, sotto accusa, pare essere finita proprio la principale piattaforma di condivisione e visualizzazione video di Google.

YouTube è accusata, dalle autorità di regolamentazione russe, di attività “terroristiche”. Questo potrebbe essere il primo passo verso il ban della piattaforma su tutto il territorio. Roskomnadzor l’ente regolatore dei media, citato dall’agenzia di stampa Interfax, ha affermato: “Le attività di YouTube sono di natura terroristica e minacciano la vita e la salute dei cittadini russi”.

Dichiarazioni clamorose, che mettono sotto torchio i contenuti in rete della piattaforma. Per ora, non sono giunte informazioni dettagliate sui punti che hanno portato a queste conclusioni. E’ probabile che il disappunto possa essere arrivato a causa di video caricati in rete dagli utenti stranieri riguardo il conflitto in Ucraina, ma al momento si tratta solo di supposizioni.

Intanto giungono spiragli di luce su un possibile cessate il fuoco, dopo i negoziati tra le parti. Zelensky ha poi dichiarato: E’ giunta l’ora di un incontro col presidente Putin, i tempi sono maturi”.

