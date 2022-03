Xiaomi 12X è uno dei membri della serie Xiaomi 12 e lo smartphone offre lo stesso design dei fratelli maggiori, anche se con qualche differenza di materiali. A differenza di Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12, questo device rientra nella categoria di punta con le sue caratteristiche e specifiche generali.

Design e prestazioni

Come altri dispositivi della gamma Xiaomi 12, Xiaomi 12X offre varianti di colore premium con un layout dal design elegante. Anche qui troviamo le colorazioni: black, blue e purple. Se state cercando qualcosa di elegante, la variante Purple vale il vostro tempo. Oltre a questo, anche la variante Black è un’ottima scelta.

Il pannello posteriore è realizzato con un materiale speciale che conferisce al telefono una texture liscia e semiopaca. Quindi qui è più facile lasciare le “ditate”, rispetto ai fratelli maggio. Oltre a questo, il device è leggero rispetto agli altri due fratelli, mentre raggiunge uno spessore di 8,2 mm. Successivamente, lo schermo frontale presenta il pannello OLED da 6,28 pollici che offre colori e contrasto di buona qualità.

Per quanto riguarda le funzionalità di sicurezza, sono disponibili le funzionalità di impronta digitale sotto il display e Face ID. Inoltre, il display offre un’esperienza Dolby Vision in cui noterai dettagli fini in ogni fotogramma, mentre la luminosità di 1100 nit offre una solida esperienza di utilizzo all’aperto. Il display è rivestito dall’ultimo Corning Gorilla Glass Victus. Come vantaggi aggiuntivi, ci sono frequenze di aggiornamento di 120 Hz e supporto per contenuti HDR 10+.

Specifiche tecniche

Il telefono offre un display OLED da 6,28 pollici che offre un’incredibile frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto HDR 10+.

A parte questo, troverete il processore Snapdragon 870 5G overcloccato con chipset GPU Adreno 650. La stratificazione del software di Android 12 basata sull’ultima MIUI 13 garantisce funzionalità decenti. Per quanto riguarda il modulo fotocamera, lo smartphone offre una configurazione a tripla fotocamera da 50,13 e 5 MP con selfie da 32 MP. Sotto il cofano, riceverai una batteria Li-Po da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

La sezione hardware è degna di nota in quanto la potenza di elaborazione raggiunge una velocità di clock fino a 3,2 GHz poiché si ottiene un processore Snapdragon 870 da 7 nm. È uno dei chipset più potenti del 2021 e anche quest’anno non rimarrete delusi dall’esperienza complessiva delle prestazioni. Tuttavia, la sensazione grafica è leggermente nella media rispetto a Xiaomi 12 e 12 Pro.

Nonostante questo, l’esperienza del software è relativamente superba poiché ottieni le ultime funzionalità di Android 12 basate sulla skin di stratificazione del software MIUI 13. Oltre a questo, l’esperienza di gioco diventa eccellente con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una migliore frequenza di campionamento del tocco.

Come molti dispositivi di punta, Xiaomi 12X offre ampia RAM e opzioni di archiviazione. Per cominciare, la variante base arriva con una RAM LPDDR4X da 8 GB e 256 GB di spazio UFS 3.1, che è sufficiente per l’uso quotidiano. Tuttavia, non è disponibile il supporto per l’unità di archiviazione secondaria.

Comparto fotografico

Per quanto riguarda le specifiche, il telefono offre una configurazione a tripla fotocamera. In cui incontrerai una camera principale da 50 MP che offre colori e saturazione buone in ogni scatto, mentre la foto diurna risulta eccezionale con la gamma dinamica. Vale la pena notare la nitidezza del ritratto e delle foto HDR e la percezione della profondità è migliorata.

Lo Xiaomi 12X, come lo Xiaomi 12, è dotato di un teleobiettivo macro da 5 MP che funziona benissimo nelle riprese ravvicinate, mentre funziona decentemente anche in modalità ritratto aggiungendo livelli di profondità. Per quanto riguarda il modulo fotocamera ultra grandangolare da 13 MP, migliora la qualità delle foto grandangolari senza compromettere la qualità dell’immagine. Oltre a questo, anche le funzionalità del software AI sono fantastiche.

D’altra parte, il telefono è dotato anche di una fotocamera selfie da 32 MP, che utilizza a fondo l’elaborazione delle immagini e garantisce risultati affascinanti in ogni scatto. In termini di scarsa illuminazione, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Puoi registrare video fino a 8K con gyro-EIS, tuttavia, qui non otterrai impostazioni dei colori a 10 bit.

Batteria e autonomia

Le prestazioni della batteria Xiaomi 12X sono sufficienti in base allo standard di livello di punta in quanto si ottengono oltre 4 ore di utilizzo dello schermo con una capacità della batteria Li-Po da 4500 mAh. Oltre a questo, puoi giocare per più di 3+ ​​ore. Con un uso regolare, non rimarrai deluso, mentre una ricarica rapida da 65 W può alimentare il telefono.

Per quanto riguarda le funzionalità aggiuntive, il telefono offre un’uscita audio impressionante, mentre la connettività 5G con elementi NFC funziona in modo sorprendente. Tuttavia, non è dotato della ricarica wireless e ricarica wireless inversa come i fratelli maggiori.

Conclusioni e prezzi

Indubbiamente, Xiaomi 12X è un dispositivo eccellente che offre una solida serie di attributi, anche se non è alla pari con i telefoni con chipset di ultima generazione. Tuttavia, supererà le prestazioni della serie Pixel 6 e porterà risultati di elaborazione migliori. La qualità della fotocamera è migliorata con il software AI, mentre la qualità di foto e video rimane costante in ogni modalità. La durata della batteria potrebbe risultare deludente per un uso intenso.

Ma nel complesso Xiaomi 12X è un telefono sbalorditivo che offre un layout di design elegante. Lo potrete acquistare ad un prezzo di circa 700 euro per la unica configurazione disponibile da 8 + 256 GB.