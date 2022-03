Realme C31 è il nuovo smartphone di fascia medio/bassa del colosso cinese, di cui sono recentemente apparse in rete delle immagini che ne rivelano il design.

I render in questioni sono stati diffusi da @_snoopytech_ tramite il proprio profilo Twitter. La fonte dichiara che lo smartphone sarà disponibile in due configurazioni di memoria. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Realme C31 è il nuovo smartphone di fascia medio/bassa

Nei render si può notare un alloggiamento della tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel, simile a quanto visto in Realme C35 e Realme 9, e le colorazioni che saranno Dark Green e Light Silver. Come anticipato precedentemente, i tagli di memoria disponibili saranno due, 3/32 GB e 4/64 GB.

Se sul retro troviamo la già citata tripla fotocamera e una griglia dell’altoparlante accompagnata dal marchio “realme”, nella parte anteriore invece incontreremo un display con notch a goccia con in basso una cornice più pronunciata. I tasti del volume sono localizzati sul bordo sinistro, mentre su quello destro troviamo quello di accensione con integrato il sensore delle impronte digitali.

Secondo i rapporti precedenti, Realme C31 arriverà con una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W e realme UI 2.0 basata su Android 11. Ciò è quello che si conosce di questo nuovo dispositivo, ma non dovremmo attendere molto prima di saperne ancora di più dato che l’annuncio dovrebbe avvenire a breve. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.