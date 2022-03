Dall’India arriva una recentissima notizia del lancio di un nuovo smartphone di OPPO di fascia media: stiamo parlando di OPPO A96 4G. Questo modello arriva sul mercato con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di OPPO nel segmento di fascia media.

In particolare va ad affiancarsi ad un altro telefono lanciato lo scorso mese, ossia OPPO A76 4G, con il quale condivide peraltro parte della propria dotazione tecnica. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Oppo A96 4G finalmente ufficiale

Il nuovo smartphone è animato da un processore Qualcomm Snapdragon 680, il nuovo smartphone di fascia media di OPPO può contare su un display AMOLED da 6,59 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e protezione Panda Glass. Per quanto riguarda il comparto memorie, OPPO A96 4G può fare affidamento su 8 GB di RAM e su 128 GB di memoria integrata mentre la sua batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 W.

La fotocamera frontale è posizionata in un foro in alto a sinistra nel display e può contare su un sensore da 16 megapixel mentre sulla parte posteriore trova spazio una doppia fotocamera con sensore primario da 50 megapixel e sensore secondario da 2 megapixel per i ritratti, il tutto con il supporto di un flash LED. Così come OPPO A76 4G, anche il nuovo smartphone di fascia media può vantare una scocca in policarbonato, con dimensioni generose ed un peso pari a 191 grammi.

Tra le altre caratteristiche troviamo un sistema di sblocco basato sul riconoscimento del viso con l’intelligenza artificiale, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sulla parte laterale e l’interfaccia ColorOS 11.1 basata su Android 11. In India OPPO A96 4G sarà disponibile ad un prezzo di 19.999 rupie, pari al cambio a circa 240 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando arriverà anche in Europa e a quale prezzo.