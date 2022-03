L’attuale volantino MediaWorld prova in tutti i modi a convincere i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, grazie ad una serie di riduzioni di prezzo veramente importanti, se non quasi uniche nel loro genere.

Gli acquisti, come da prassi quando parliamo direttamente di MediaWorld, possono essere completati solo ed esclusivamente nel momento in cui vi recherete sul sito o in negozio; da notare, ad ogni modo, che la consegna presso il domicilio non è gratuita, non è infatti prevista una riduzione di prezzo (se non in rari casi), a meno che non la chiediate direttamente in negozio.

MediaWorld: offerte incredibili e sconti imprevisti

MediaWorld propone al pubblico italiano una nuovissima serie di offerte e di prezzi molto bassi, con i quali riuscire a spendere poco o niente, anche nel momento in cui si volesse acquistare la tecnologia di fascia alta. All’interno del volantino ci scontriamo sin da subito con una promozione quasi unica nel suo genere: gli utenti che acquisteranno un Samsung Galaxy S21 FE, potranno aggiungere il Galaxy Tab A8 ricevendolo completamente gratis, e pagando il tutto soli 679 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso il mondo Apple, devono sapere essere presente anche l’iPhone 13, il cui prezzo finale non va oltre i 939 euro. Sempre nella medesima campagna, sono anche disponibili modelli discretamente performanti, ma allo stesso tempo molto interessanti, quali sono Galaxy A12, Galaxy A52 o Galaxy A52s. I dettagli li trovate qui.