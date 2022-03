Anche in questi giorni stanno avendo ampio successo le promozioni per la tecnologia dello streaming IPTV. In vista dei mesi conclusivi della stagione calcistica di Serie A e Champions League sono molto gli italiani che decidono di affidarsi all’oramai famoso pezzotto per guardare tutte le partite della propria squadra del cuore su Sky e DAZN, a costi quasi nulli.

IPTV, altissimi i rischi per la visione gratis del calcio

Lo streaming illegale garantisce a tutti gli appassionati di calcio l’abbattimento dei prezzi, sino al 90% ogni anno rispetto ai regolari ticket previsti da Sky, DAZN e Amazon Prime Video.

I benefici garantiti dai costi da ribasso però devono essere bilanciati con quelli che sono i naturali rischi. Gli utenti che scelgono questa tecnologia infatti possono incorrere in una sanzione dal valore di 30mila euro. Per i casi di recidiva è inoltre disposta anche la galera sino a tre anni.

Attenzione anche alle truffe della rete. Su WhatsApp e su Telegram si moltiplicano di giorno in giorno le chat in cui si promuovono finti canali per lo streaming illegale. Molti clienti si trovano quindi a pagare dei ticket IPTV senza ricevere alcun servizio in cambio.

La scelta del pezzotto senza un abbonamento regolare per DAZN, Sky e Amazon è collegato anche alla tecnologia dei canali VPN. Di per sé, la tecnologia è legale e rappresenta uno strumento consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti.