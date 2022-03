Ipercoop, Coop e CoopVoce: offerte all'80% per tutti, correte in store

I gestori che si occupano di telefonia in Italia ormai non si contano più: sono davvero tanti e di ogni genere. Oltre a quelli più famosi come TIM o magari Vodafone, ci sono anche aziende che vanno ad occupare la categoria dei gestori virtuali. Secondo quanto riportato infatti sarebbero davvero moltissimi questi provider, tra i quali a spuntarla ancora una volta, almeno secondo le testimonianze dei clienti, sarebbe CoopVoce.

Questo provider in questo momento dispone di offerte invidiabili da tutti sia per i contenuti che per i prezzi che durano per sempre nel tempo. La linea in questione prende il nome di Evolution e rappresenta il meglio di tutto quello che ha offerto fino ad ora CoopVoce. Le promozioni sono ancora disponibili sul sito ufficiale con tutti i prezzi del mese scorso.

CoopVoce: adesso sarà realmente difficile battere il provider, ecco le tre offerte Evolution

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS