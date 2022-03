Il colosso francese Iliad ha recentemente rilanciato la propria offerta denominata Flash, con minuti, SMS e Giga a meno di 10 euro al mese. Più precisamente si tratta della Flash 150 che, come potete intuire, prevede 150 GB di traffico internet al mese.

Questa offerta, insieme a tutte le altre attualmente proposte dall’operatore, sarà attivabile fino al prossimo 14 aprile 2022. Ricordiamoci ora cosa comprende.

Iliad: torna la Flash 150 a meno di 10 euro al mese

Come appena anticipato, salvo cambiamenti nelle prossime settimane, avete tempo fino al 14 aprile 2022 per attivarla. Questa comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 150 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 9.99 euro al mese per sempre, senza possibili rincari nei prossimi mesi/anni.

Inclusi nell’offerta avrete anche 7 GB di traffico internet da poter utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, insieme a minuti illimitati ed SMS illimitati per oltre 60 destinazioni internazionali. La promessa di Iliad, su cui si basa il principio dell’azienda, è quella di non avere rimodulazioni nel corso degli anni avvenire.

L’offerta Flash 150 è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore, insieme a tante altre offerte che sicuramente potrebbero fare al caso vostro. Vi ricordo che inclusi nel prezzo dell’offerta avrete anche servizi come Mi Richiami, Hotspot, Piano Tariffario, Controllo Credito Residuo, Segreteria Telefonica e Portabilità del vostro numero. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.