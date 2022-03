Iliad mette in campo una serie di importanti iniziative per tutti gli abbonati nel corso dei prossimi mesi. La grande novità del gestore francese attivo in Italia in primavera sarà senza dubbio la Fibra ottica. I clienti, infatti, ora avranno la possibilità di attivare un ticket molto vantaggioso anche per la telefonia fissa.

Iliad, costi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Le promozioni di Iliad per la telefonia fissa saranno anch’esse all’insegna della massima convenienza. I clienti che decidono di attivare un ticket con il provider francese potranno farlo con i costi più bassi del mercato rispetto agli altri gestori.

La migliore promozione del provider in questo senso resta la Iliad Box. I clienti che acquistano la promozione del gestore francese per la fibra ottica si ritroveranno a pagare un canone mensile di soli 15,99 euro. Nel ticket, gli utenti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e anche all’estero, con la presenza di internet senza limiti per la navigazione di rete con velocità sino a 4 Gbps.

Il prezzo per il pagamento di questa promozione sale a 23,99 euro ma solo ed esclusivamente per gli utenti che in maniera contestuale alla sottoscrizione della rete Fibra ottica non hanno una ricaricabile con Iliad.

Sia per il primo scatto tariffario che per il secondo, tutti coloro che desiderano un ticket fibra ottica con Iliad dovranno aggiungere un costo per l’attivazione. Il prezzo extra ed una tantum per l’attivazione della rete e della propria offerta sarà di 39,99 euro.