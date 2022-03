Il volantino che Expert ha deciso di attivare nel periodo corrente, cerca in tutti i modi di rendere felici gli utenti che vogliono acquistare la tecnologia, senza dover spendere cifre particolarmente elevate, sia per quanto riguarda la telefonia mobile, che i prodotti in generale.

Tutti gli sconti che vi racconteremo, sono da considerarsi validi praticamente ovunque sul territorio nazionale, senza differenze o limitazioni territoriali di alcun tipo. Gli acquisti possono naturalmente essere completati anche online sul sito ufficiale, previo il pagamento di una piccola quota per la consegna a domicilio, sarà infatti necessario pagare le cosiddette spese di spedizione.

Expert, che occasione: solo oggi alcuni dei migliori sconti

Grazie al volantino Expert, gli utenti possono essere assolutamente sicuri di risparmiare sui vari acquisti effettuati, siano essi legati alla telefonia mobile, che ai prodotti di elettronica generale. La campagna promozionale segue alla perfezione tutte le tematiche più interessanti, ed anche i trend del momento.

Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, è sicuramente lo Xiaomi 11 Lite, un prodotto che appartiene alla fascia media della telefonia mobile, in quanto in vendita a 349 euro, ma che nasconde alcune prestazioni incredibili, anche da un punto di vista fotografico. Sempre nel medesimo volantino, non mancano soluzioni più economiche, quali possono essere Realme GT Master edition, Motorola E7i Power, Galaxy A52, Vivo Y33s, Realme 8i e similari. Tutti i modelli elencati sono disponibili sul sito ufficiale.