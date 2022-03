Le offerte del volantino Euronics possono davvero lasciare a bocca aperta, data la grandissima qualità degli ottimi prezzi pensati dall’azienda, con i quali riuscire a convincere un numero crescente di consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

La campagna promozionale convince sin da subito con prezzi alla portata di tutti, e prodotti di qualità, sebbene comunque presenti limitazioni decisamente importanti, in grado di vincolare l’acquisto solo ed esclusivamente presso specifici punti vendita sul territorio, o soci di appartenenza.

Euronics: le occasioni sono da far perdere la testa

Il nuovo volantino Euronics fa esplodere di gioia tutti gli utenti che da tempo volevano acquistare uno smartphone di fascia medio-alta, spendendo sempre meno. All’interno della campagna spiccano una coppia di soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, infatti sono Xiaomi 11T Pro e Honor 50, disponibili a soli 599 euro.

Non mancano chiaramente soluzioni molto più economiche e pronte a far risparmiare gli utenti, come ad esempio Xiaomi Redmi 9C, TCL 305, Redmi Note 11S, Honor 50 Lite o Galaxy A52s. Tutti questi prodotti sono disponibili all’acquisto alle normali condizioni di vendita espresse in precedenza, che ricordiamo corrispondere all’essere no brand con garanzia legale della durata di 2 anni, valida dal giorno d’acquisto.

Non perdetevi le offerte del volantino Euronics, se volete conoscere da vicino gli sconti che l’azienda ha pensato appositamente per voi, potete collegarvi al sito ufficiale, e scoprire da vicino i migliori prezzi attualmente in circolazione, almeno nei loro negozi.