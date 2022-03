Euphoria: la terza stagione si farà e ci sono già gli spoiler

Chi non conosce Euphoria, non sa quel che si perde. La serie televisiva non proprio “teen” avente come protagonista la famosa Zendaya, è arrivata sulle piattaforme scatenando una serie di commenti e apprezzamenti. La seconda stagione ha fatto la sua chiassosa entrata dapprima su Sky Atlantic dal 17 gennaio al 7 marzo 2022. Allo stesso tempo però è stata trasmessa in lingua originale sottotitolata in italiano dal 10 gennaio al 28 febbraio 2022, in simulcast con HBO. Ebbene, la serie si rinnoverà con una terza stagione!

Euphoria: trama, cast, nuovi episodi

La vice presidente esecutiva della programmazione della rete Francesca Orsi ha esplicitamente confessato: “Sam [Levinson], Zendaya, il cast e la crew di Euphoria hanno portato la seconda stagione a raggiungere vette altissime, sfidando le convenzioni narrative, ma mantenendo sempre il proprio cuore. Non potevamo essere più onorati di lavorare con questo talentuoso team o più emozionati di continuare il nostro viaggio con loro nella terza stagione.”

Ovviamente, essendo passato pochissimo tempo dalla messa in onda delle puntate, non abbiamo ancora notizie sulla trama della terza stagione di Euphoria. Possiamo però dirvi che nel season finale, Ash ha perso la vita, Fez è stato arrestato dalla polizia, Cal e Rue hanno invece scelto di continuare l’anno scolastico allontanandosi dal mondo della droga.

Quanto al cast, si presuppone il ritorno di:

Storm Reid è Gia Bennett

Algee Smith è Chris McKay

Jacob Elordi è Nate Jacobs

Barbie Ferreira è Kat Hernandez

Angus Cloud è Fezco

Maude Apatow è Lexi Howard

Eric Dane è Cal Jacobs

Alexa Demie è Maddy Perez

Nika King è Leslie Bennett

Sydney Sweeney è Cassie Howard

Austin Abrams è Ethan

Come nelle altre due season, molto probabilmente anche questa durerà 50 minuti ad ogni episodio (ben 8 puntate).