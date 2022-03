I migliori smartphone sono in fortissima promozione da esselunga, grazie all’ultima campagna promozionale, infatti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di alto livello, a prezzi sempre più bassi.

Il meccanismo che regola l’ottima soluzione, resta perfettamente in linea con quanto avevamo apprezzato in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, senza però l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. Ad ogni modo, tutti i prodotti vengono distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro variante no brand.

Esselunga: questi sono gli sconti che nessuno si aspettava

Esselunga rende felici gli utenti attenti al risparmio, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno si possono scovare occasioni per tutti i gusti, con promozioni ad hoc per gli utenti che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo.

Le offerte che hanno maggiormente catturato la nostra attenzione sono un paio, e non sono troppo legate alla telefonia mobile, se non nel caso delle Samsung Galaxy Buds Live. Le cuffiette true wireless più amate dal pubblico italiano, possono essere acquistate con un esborso finale di soli 95,40 euro. Dall’altro lato della medaglia, troviamo invece il Toshiba Canvio Basics, un hard disk esterno dalle discrete prestazioni, acquistabile nella variante da 1TB, al prezzo finale di soli 39 euro. Tutte le migliori offerte del volantino Esselunga, le trovate qui.