Gli smartphone sono al solito i prodotti più richiesti e desiderati dagli utenti di tutto il mondo, per questo motivo anche Coop e Ipercoop hanno deciso di proporre una campagna promozionale con la quale cercare di soddisfare il più possibile le richieste e le esigenze dei consumatori.

Il volantino parte da questa concezione, limitando però la scelta ai soli punti vendita dislocati sul territorio nazionale; da notare, infatti, che gli acquisti non possono essere in nessun modo completati recandosi sul sito ufficiale, o affidandosi a soluzioni completamente differenti. In parallelo, i prodotti sono sempre distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche nella loro stretta variante no brand, per godere di ottime prestazioni al giusto prezzo.

Coop e Ipercoop: che occasioni per risparmiare

Tantissimi sconti speciali attendono gli utenti che vogliono avvicinarsi all’acquisto di nuovi prodotti, spendendo comunque cifre che non vadano oltre i 330 euro, previsti per lo Xiaomi 11 Lite, un modello dalle ottime prestazioni generali, con le quali riuscire a scattare eccellenti fotografie.

Le offerte del volantino Coop e Ipercoop, tuttavia, non si fermano qui, poiché scorrendo verso il basso, si scopre l’esistenza anche di Samsung Galaxy A12 e Galaxy A22, due prodotti disponibili all’acquisto a meno di 199 euro, in vendita in entrambi i casi completamente sbrandizzati. Da notare, lo ricordiamo, che lo Xiaomi 11 Lite è invece distribuiti brandizzato TIM. Per maggiori informazioni, e per scoprire da vicino quali sono i migliori sconti del volantino, dovete collegarvi il prima possibile al seguente link.