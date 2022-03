WindTre dichiara nuovamente guerra a Iliad e agli operatori low cost con le sue offerte economiche. I nuovi clienti, effettuando il trasferimento del numero da uno dei gestori selezionati, hanno quindi la possibilità di ottenere delle tariffe particolarmente economiche.

Passa a WindTre da Iliad: imperdibile offerta a 8,99€ al mese!

La miglior offerta attualmente rivolta ai clienti Iliad e MVNO è la WindTre Go 150 Flash + Digital con Easy Pay. A soli 8,99 euro al mese permette di usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti potranno richiedere la tariffa online. Accedendo al sito ufficiale del gestore WindTre è possibile indicare il proprio operatore di provenienza e selezionar la tariffa in questione. In seguito sarà sufficiente eseguire i passaggi indicati, e quindi sostenere le spese necessarie al fine di acquistare la SIM e completare l’attivazione.

WindTre provvede automaticamente con la spedizione della nuova SIM tramite corriere, senza richiedere costi aggiuntivi. Inoltre, blocca tutti i servizi a sovrapprezzo e include nel prezzo i servizi utili così da tutelare i suoi clienti dalle spese aggiuntive.

La WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è soltanto una delle tariffe operator attack presenti in listino. I clienti Iliad e MVNO possono ottenere delle straordinarie opzioni a partire da un costo di soli 7,99 euro al mese. Tutte le opzioni disponibili possono essere consultate accedendo al sito ufficiale o recandosi in uno dei punti vendita del gestore abilitati.