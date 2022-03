Per Windows 11 arriverà un aggiornamento minore che ottimizza le possibilità di personalizzazione per la UI Desktop. Le ultime notizie parlano infatti di un approdo degli sticker nel contesto della nostra scrivania virtuale di sistema. Microsoft si è pronunciata in merito a questa novità che potrebbe o meno piacere. Ecco di che cosa si tratta.

Windows 11 Sticker: ora arrivano anche sul Desktop

La funzione di cui stiamo parlando oggi fa riferimento alla possibilità di applicare adesivi direttamente sul Desktop. Rimangono fissi in posizione anche se si cambia sfondo. Funzionano quindi in maniera del tutto simile ai gadget in attivo sulle precedenti versioni del sistema operativo. La differenza, stavolta, è che le immagini saranno statiche e non più dinamiche come invece avveniva in precedenza.

Su Twitter è apparso un video relativo alla funzione in oggetto. L’utente reduce dalla pubblicazione è Albacore che mostra come aggiungere i contenuti alla scrivania Win 11. Per farlo basterà fare click con il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto vuoto del Desktop. A questo punto basterà recarsi nelle impostazioni del sistema operativo ed accedere alla voce personalizzazione. Da qui si possono abilitare gli sticker che sono ridimensionabili e posizionabili a piacimento. La funzione, si noti, è disattivata di default.

Diversi i pareri contrastanti degli utenti che non reputano tale funzione indispensabile ai fini dell’esperienza utente con le piattaforme Desktop. Di fatto non aggiunge alcunché di concreto. In ogni caso avremo maggiore scelta, potendo eventualmente attivare e disattivare il tutto in pochi click. Al momento nessuna info sulle tempistiche. Dicci cosa te ne pare.