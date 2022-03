I rischi che si corrono su WhatsApp sono sempre molto alti, specialmente per gli utenti meno attenti. Nel corso di queste ultime settimane abbiamo evidenziato a più riprese come, oltre alle normali conversazioni, gli iscritti alla piattaforma di messaggistica debbano anche avere gli occhi aperti per la foto profilo.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi per gli utenti

Tanti malintenzionati, favoriti dalle norme di WhatsApp molto aperturiste sull’immagine del profilo, rappresentano una minaccia oggi più che mai.

Come oramai noto, WhatsApp sulla foto profilo ha una posizione diversa rispetto alle altre piattaforme di messaggistica e social network. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea, gli utenti non soltanto possono visualizzare a schermo intero la foto profilo di eventuali sconosciuti, ma all’occorrenza da questa possono anche effettuare una serie di screenshot.

Ovviamente, dall’immagine del profilo rubata per gli utenti possono derivare alcuni rischi. Gli hacker, in tal senso, potrebbero dar vita ad un vero e proprio furto d’identità, così come potrebbero impegnarsi per la costruzione di profili fake per la stessa WhatsApp.

Dinanzi a questi rischi, gli utenti sono chiamati ad eliminare seduta stante la propria immagine del profilo. Solo con la cancellazione della foto del profilo, infatti, è possibile evitare ogni genere di problema.

In alternativa, gli utenti attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp, possono determinare la visione dell’immagine stessa solo per i contatti memorizzati nella rubrica dello smartphone. Anche in questo modo, infatti, sarà possibile nascondere l’immagine di copertina a tutti i malintenzionati che si nascondono in rete.