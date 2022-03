L’operatore Vodafone Italia ha appena lanciato una nuova iniziativa che permette di ricevere sette giorni di minuti, SMS e Giga illimitati, rivolta però solo a determinati clienti.

Più precisamente è dedicata a tutti i clienti che non hanno mai utilizzato l’applicazione ufficiale Vodafone, disponibile vi ricordo sia per Android che per iOS. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Vodafone: se non hai mai usato l’app ti regala 7 giorni illimitati

La nuova iniziativa, che potrà essere sfruttata fino al 31 marzo, è dedicata ad alcuni già clienti che non hanno ancora scaricato l’applicazione: nei punti vendita dell’operatore, infatti, saranno invitati a farlo e in cambio potranno ottenere l’attivazione gratuita della promozione Infinito 7 Giorni.

Si tratta di una promo che mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e traffico dati senza limiti alla massima velocità disponibile, ovviamente il tutto per la durata di 7 giorni. In sostanza, l’operatore per una settimana offre una prova pratica delle potenzialità che è in grado di garantire con i suoi servizi.

La prima cosa da fare è scaricare l’app My Vodafone e quindi è necessario aprirla, dare tutti i consensi richiesti e attendere la notifica di benvenuto, con la quale l’operatore invita a provare gratuitamente l’offerta Infinito 7 Giorni. Una volta che l’offerta sarà stata effettivamente attivata, il cliente riceverà un SMS di conferma e da quel momento potrà chiamare, inviare SMS e navigare senza pensieri.