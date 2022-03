Unicredit: clienti senza conto e con i soldi spariti, ecco per quale motivo

Anche i grandi nomi molto spesso possono risultare implicati in faccende molto difficili da spiegare, come ad esempio i tentativi di phishing. Questa volta Unicredit fa parte del messaggio che sta arrivando a migliaia di italiani, anche non essendo colpevole in nessun modo.

L’obiettivo del testo in questione è quello di rubarvi i risparmi, per cui tenete gli occhi bene aperti.

Unicredit: parte la caccia al tentativo di phishing, il messaggio dovrebbe essere il seguente

È tornata la truffa phishing che già diversi mesi fa riuscì a rubare i soldi dei conti correnti diversi utenti Unicredit. Si tratta di un messaggio ben elaborato che sembra arrivare dalla banca, il quale vuole solo le vostre credenziali.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT