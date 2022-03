Grazie al recente Sconto IVA, Trony è riuscita a catturare l’attenzione dei tantissimi consumatori italiani, proponendo una valida alternativa a quanto effettivamente gli utenti abbiano mai visto presso i più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese.

Per risparmiare con Trony, lo ricordiamo, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, data l’assenza della medesima campagna sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti possono essere acquistati alle solite condizioni di vendita, ovvero sono completamente no brand, ed anche distribuiti con la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Trony: che occasioni per risparmiare

Un’occasione incredibile attende gli utenti da Trony nel periodo corrente, è presente lo sconto IVA, ovvero la possibilità di aggiungere direttamente al proprio carrello praticamente ciò che si desidera, ed in cambio ricevere uno sconto immediato sullo scontrino, pari al 18% del prezzo originario di listino. Prestate attenzione, la riduzione non corrisponderà mai al 22%, ovvero al valore dell’IVA, in quanto l’incidenza dell’imposta sulla cifra che leggete sul cartellino, non ha effettivamente gli stessi punti percentuali.

Per favorire l’acquisto di altri prodotti, inoltre, è stato pensato il cosiddetto Doppio Sconto IVA, viene applicato uno sconto del 34% circa solo su specifici modelli, non sarà possibile sceglierlo, né comunque applicarlo spendendo cifre superiori ad un determinato step. Il volantino Trony è comunque assolutamente convincente, se volete conoscerlo da vicino, scoprendo ogni singolo dettaglio, ricordatevi di correre subito in negozio per tutti i dettagli in merito.