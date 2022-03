Da qualche giorno l’operatore virtuale Very Mobile ha lanciato una nuova offerta winback molto interessante. Come ben saprete le offerte winback sono dedicate ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

A differenza di altre campagne SMS precedenti, in questo caso l’offerta proposta è disponibile esclusivamente in versione winback, per i clienti che ricevono il messaggio. Scopriamo insieme di che offerta si tratta.

Torna in Very Mobile a meno di 5 euro al mese

L’offerta proposta in questa campagna SMS è la Very 4.99 50 GB che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, al prezzo di 4.99 euro al mese. Per attivare l’offerta, i clienti selezionati che ricevono l’SMS winback devono cliccare sul link dedicato presente nello stesso messaggio. In questo modo si viene rimandati alla pagina dedicata sul sito di Very Mobile, dove è possibile anche consultare i vari dettagli dell’offerta.

Ecco l’esempio dell’SMS inviato dall’operatore: “Per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati a 4,99 euro al mese se passi a Very! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni solo su verymobile.it/promo50“. Il costo della SIM e quello di attivazione sono entrambi gratuiti, mentre l’offerta è attivabile solo sui numeri che hanno ricevuto l’SMS dedicato.

Con Very 4.99 50GB, l’attivazione dei servizi a pagamento è bloccata di default, ma può essere abilitata in seguito tramite l’app ufficiale dell’operatore. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, l’offerta viene sospesa finché il cliente non effettua una ricarica sufficiente a coprire il costo. Ci sono anche tanti servizi inclusi come Ti Ho Cercato e Ring Me. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.