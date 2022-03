A partire dallo scorso 16 marzo 2022 l’operatore Tim ha aggiornato la propria lista di dispositivi acquistabili a rate o in un’unica soluzione, inserendo anche il tanto atteso Apple iPhone SE 2022.

Oltre a questo nuovo dispositivo ha inserito anche delle nuove colorazioni per iPhone 13, che già era disponibile a rate con l’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim aggiorna la propria lista di smartphone

Cominciando proprio con il nuovo modello di iPhone SE, questa volta compatibile anche con il 5G, l’operatore metterà a disposizione soltanto le varianti con 64GB e 128GB di memoria interna, rispettivamente al prezzo di 529 euro e 579 euro. Nonostante ciò, per entrambe le versioni saranno disponibili tutte e tre le colorazioni annunciate da Apple, ovvero mezzanotte, galassia e RED.

Sempre riguardo alle recenti novità in casa Apple, come già detto nel listino TIM si aggiungono anche le nuove colorazioni della gamma iPhone 13, ovvero Verde per iPhone 13 e iPhone 13 Mini e verde alpino per iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Nonostante la maggior parte delle novità siano disponibili già a partire da oggi, il nuovo iPhone SE e i nuovi colori degli iPhone 13 saranno acquistabili solo da oggi 18 Marzo 2022.

Proseguendo sempre con gli smartphone, nel listino TIM sono stati aggiunti anche due nuovi device di marchio Samsung, ossia Galaxy A13 e Galaxy A53 5G. Il primo parte da una base di 179.90 quello con 32 GB di memoria interna ed arriva a 219.90 euro quello con 128 GB di memoria interna. Il nuovo Samsung Galaxy A53 5G sarà invece disponibile a 469.90 euro, nelle colorazioni Black, Orange, Blue e White. Visitate il sito ufficiale del colosso per scoprire tutti i dispositivi disponibili.