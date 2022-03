Tempesta Solare: del 2023 non v'è certezza, un nuovo pericolo è alle porte

Nel 1490 Lorenzo de’ Medici (detto il Magnifico) componeva la Canzona di Bacco in occasione del carnevale. In uno dei suoi versi egli scriveva “Del doman non v’è certezza“, ed effettivamente non aveva tutti i torti. Ai tempi veniva utilizzata per fare da protagonista al coro del corteo di maschere che rappresentavano soggetti mitologici. Contestualizzandola invece ai giorni nostri, è una vera e propria premonizione. Tra pandemie, disastri naturali, surriscaldamento globale e guerre, non abbiamo più alcuna certezza. Ciò che rimane però è la speranza di una vita nuova, longeva e tranquilla. Tornando alla realtà, sta per arrivare una tempesta solare che metterà tutto a repentaglio per l’ennesima volta.

Tempesta solare: “L’impatto potrebbe essere forte”

La Nasa e la National oceanic and atmospheric administration (Noaa) hanno previsto l’arrivo di una tempesta solare sulla Terra. Secondo quest’ultima arriverà a breve, mentre la fisica spaziale Tamitha Skov ha dichiarato che la tempesta è già in atto. Una cosa è certa: secondo lo Space weather prediction center (Swpc) degli Stati Uniti questo evento altro non è che “un’iniezione di massa coronale, considerato molto comune”.

Va specificato che le particelle cariche elettricamente non sono tutte dirette verso il nostro pianeta, ma possono arrivare anche a velocità di 3.000 km causando problemi ai sistemi radioamatoriali e Gps.

Secondo Tamitha Skov: “l’impatto dovrebbe essere forte! Aspettatevi un’aurora profonda alle medie latitudini, problemi di ricezione radioamatoriale e Gps, specialmente nelle ore dell’alba e del tramonto, e sul lato in notturno della Terra! Solarstorm & Aurora 5-day Outlook: settimana impegnativa! Perché questa grande tempesta solare sarà caratterizzata da un forte vento solare. Qualche segnale era già arrivato la settimana scorsa, con un’eruzione solare esplosa dal lato del Sole rivolto verso la Terra, ma è stata relativamente debole”.