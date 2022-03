Samsung ha introdotto per la prima volta in quasi un decennio una nuova TV OLED consumer, la TV OLED Samsung S95B. Secondo il produttore, il nuovo set andrebbe “ben oltre ciò che è stato finora disponibile dai televisori OLED”. L’S95B sarà offerto in due dimensioni dello schermo – 55 e 65 pollici – e presenterà lo stesso Neural Quantum Processor 4K trovato nei televisori QLED di punta dell’azienda dello scorso anno, come Samsung QN95A e Samsung QN90A.

L’S95B ha anche “un booster di luminosità OLED e una mappatura dei colori percettiva per produrre luci più luminose e precise e i colori più realistici e realistici”, secondo le informazioni fornite a TechRadar. Sembra la dicitura che LG sta utilizzando per vendere i suoi imminenti dispositivi OLED C2 e G2.

Samsung S95B è la nuova TV OLED

L’S95B è alimentato dalla piattaforma intelligente Tizen di Samsung, che è stata completamente riprogettata per il 2022, nonché dalle principali tecnologie audio di Samsung, Object Tracking Sound e Q-Symphony, oltre a Dolby Atmos.

Al CES 2022, membri selezionati dei media hanno potuto dare una sbirciatina dietro le quinte del pannello QD-OLED di Samsung Display, che si diceva provenisse da LG Display. Non siamo stati in grado di avvalorare quelle storie, ma nessuna delle due società le ha smentite categoricamente.

Le possibilità sono che questi siano i televisori QD-OLED di cui abbiamo sentito tanto parlare da Samsung, soprattutto considerando che saranno più luminosi e avranno una maggiore precisione del colore rispetto ai precedenti televisori OLED. Tuttavia, alcuni potrebbero considerare questo come un’inversione di marcia da parte dell’azienda, che ha a lungo affermato che i suoi dispositivi QLED erano superiori agli OLED.