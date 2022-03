Sembrerebbe che gli aggiornamenti di PUBG Mobile abbiano una cadenza di due mesi. L’aggiornamento alla versione 1.8 è arrivato lo scorso gennaio. A distanza di due mesi è già in arrivo la versione 1.9. Inoltre, in occasione del quarto anniversario dal primo lancio sul mercato, è in arrivo anche l’evento Vibrant Anniversary. Casualmente conferisce al gioco un’atmosfera tipica di Fortnite. L’aggiornamento include nuovi campi, colorazioni, funzioni e molti miglioramenti.

La star dell’aggiornamento è proprio il Vibrant Anniversary, che premia i giocatori in seguito al raggiungimento di alcuni obiettivi. Per i primi 5 minuti di una partita sarà anche possibile testare il nuovo campa di battaglia e il nuovo copricapo le cui dimensioni aumentano anche di cinque volte ad ogni attacco nemico. Tutti questi elementi extra nel gioco sono familiari se hai mai giocato a Fortnite.

PUBG Mobile si aggiorna con la versione 1.9 che ricorda molto Fortnite

Un’altra novità è la mountain bike pieghevole, che presenta nuovi colori in occasione dell’anniversario. A differenza di altri veicoli, non può essere distrutta, è relativamente silenziosa, il che la rende il veicolo perfetto per sgattaiolare. Ci sono anche nuovi campi nel mix, che vanno da campi su larga scala a campi su piccola scala, campi a tema militare e un deposito di armi da fuoco. Introdotti anche una serie di miglioramenti, per la modalità Classica e per le mappe, insieme ai miglioramenti per la meccanica del gioco, i controlli, le impostazioni e la mappa Aftermath. Ovviamente, come tutti gli aggiornamenti di PUBG Mobile, non tutto sarà disponibile con la versione 1.9. Ci saranno altre novità alla fine del mese e agli inizi di aprile.