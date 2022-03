PayPal: la nuova truffa che sta chiudendo e derubando conti in Italia

Le fonti sono veramente tante e la notizia sembrerebbe verificata: anche PayPal sarebbe sotto attacco da parte delle truffe phishing del momento. Si tratta di tentativi di truffa in grado di permettere ai malviventi un’entrata fissa, semplicemente basandosi sul nome delle aziende più importanti.

Stando a quanto riportato, sarebbero innumerevoli gli utenti che nelle ultime ore avrebbero ricevuto un messaggio con scritto all’interno che il loro conto PayPal avrebbe disposto un pagamento a loro insaputa. Ovviamente non c’è nulla di vero, ma le persone che ci credono stanno entrando tramite il link presente all’interno della nuova e-mail truffa per provare a disconoscere il pagamento in questione. Si tratta solo di un modo per costringerli ad inserire le vostre credenziali d’accesso.

PayPal: questo è il messaggio che dovete assolutamente evitare se lo avete nella casella e-mail

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal