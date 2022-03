Netflix ha rilasciato un teaser per la sua prossima serie televisiva live-action Resident Evil, basata sui famosi videogiochi di Capcom. Lo spettacolo avrà “il meglio del DNA di Resident Evil“, ha detto Netflix in un comunicato stampa, non mancheranno le avventure, creature nuove e un mistero da risolvere.

Netflix ha annunciato per la prima volta la serie nell’agosto 2020 e ha detto che si sarebbe svolta su due linee temporali, una con le sorelle Jade e Billie Wesker (i fan riconosceranno quel cognome), che si trasferiscono nella città di New Raccoon da adolescenti, e un’altra fissata anni nel futuro , con Jade e altri che cercano di sopravvivere in una Terra devastata dagli zombi. In una nota, Netflix ha deciso di comunicare la trama ufficiale della serie TV.

La trama della storia

Ecco la trama della storia che andrà a riprendere Netflix, basata sugli avvenimenti avvenuti nel gioco: Anno 2036, 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette e pazze assetate di sangue. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dai legami agghiaccianti di suo padre con la Umbrella Corporation ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie.

La serie di otto episodi è interpretata da Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez ed è prodotta da Constantin Film, che ha anche prodotto i film di Resident Evil con Milla Jovovich. Debutta su Netflix il 14 luglio.